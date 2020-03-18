Экипаж командного судна "Морского старта" не будет проходить карантин из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Экипаж сборочно-командного судна для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander, прибывшего накануне в Приморье, не будет проходить 14-дневный карантин из-за коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук.

Судно накануне пришвартовалось у причала СРЗ в 50 км от Владивостока после прохождения всех таможенных и санитарных процедур.

"Судно стоит у причала, пришвартовано, все власти досмотрели экипаж. Здесь были и пограничники, и таможня, и санэпидстанция. Весь экипаж жив и здоров, карантина нет", - разъяснил Якимчук. Он отметил, что ориентировочное прибытие второго судна комплекса "Морской старт" - плавучей пусковой платформы Odyssey - запланировано на конец марта, но точная дата пока не известна. "Это море", - сказал Якимчук.

Собеседник агентства разъяснил, что на СРЗ пока не известно о необходимости ремонтировать суда "Морского старта", пока нет четкого понимания сроков, в которые работы могут потребоваться.

"Морской старт"

Стартовая платформа и командное судно ракетно-космического комплекса "Морской старт" базировались в США (Калифорния, Лонг Бич). В 2014 году пусковую деятельность приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

С ракетно-космического комплекса "Морской старт" до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.