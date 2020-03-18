ДВФУ отправил студентов на каникулы для перехода на дистанционное обучение

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Каникулы для перехода на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса начались в среду в крупнейшем вузе Дальнего Востока - Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Планируется, что на электронное обучение перейдут около 20 тыс. студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Из-за продления ограничительных мер российскими властями ранее в вуз после каникул не вернулись более 700 из 1,5 тыс. китайских студентов. Тем из них, кто учится на выпускном курсе, предложена возможность подготовить дипломные работы удаленно.

"С 18 по 21 марта для студентов ДВФУ приказом ректора объявлены каникулы, что позволит обеспечить качественную подготовку к переходу на электронный формат обучения. Занятия в этот период проводиться не будут. Ожидается, что на электронное обучение перейдут около 20 тыс. студентов и 2,5 тыс. преподавателей университета", - сообщили в пресс-службе.

До 20 марта в расписании учебных занятий по каждой дисциплине появится информация об используемом электронном сервисе или образовательной технологии и ссылки для доступа. Служба технической поддержки ДВФУ обеспечит студентам и сотрудникам удаленный доступ к электронным сервисам и необходимое сопровождение работы. С 23 марта образовательная деятельность в вузе по программам всех уровней подготовки будет переведена в электронную среду. Индивидуальные консультации также будут проходить дистанционно.

"Возобновить аудиторные занятия предварительно планируется 13 апреля. До этого времени студенты могут проживать как в общежитиях на территории кампуса, так и отправиться домой. Если дата начала учебы в прежнем формате изменится, студентов оповестят не позднее, чем за неделю", - пояснили в пресс-службе.