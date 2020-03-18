Экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина" стартовала из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Экспедиция "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" стартовала в среду из Владивостока. В каждом городе, где побывает экспедиция, будут собраны фотографии участников Великой Отечественной войны, которые погибли, получили ранение или воевали на других фронтах, и не дошли до Берлина. Снимки они выставят на фоне Рейхстага 8 мая, сообщил журналистам руководитель экспедиции Анатолий Васильев.

Протяженность маршрута экспедиции "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества" составляет 40 тыс. км, участники посетят 100 городов. Экспедиция продлится 160 суток по воде, небу и суше, участники побывают в десяти странах Евразии.

"Экспедиция стартовала в 8:30 утра (01:30 мск) от парусника "Надежда" во Владивостоке. Сейчас мы находимся в поселке Хороль... скоро выезжаем на Хабаровск", - сообщил ТАСС руководитель экспедиции Анатолий Васильев.

Руководитель оргкомитета экспедиции Станислав Винокуров разъяснил журналистам, что идея провести акцию родилась у него во время разговора с дедом - Иваном Винокуровым, которого в 1945 году перебросили в Кенигсберг, и который потом вспоминал о том, что до Берлина не дошел.

"Не все участники Великой Отечественной войны смогли дойти до Берлина. По разным причинам… цикл был не завершен, а завершился он в Берлине возле Рейхстага", - разъяснил Винокуров. К Рейхстагу он привезет фотографию своего деде - ветерана, а вместе с ней и снимки других участников Великой Отечественной войны. "Самая главная идея - донести фотографии до Берлина. Соответственно, идем до конца… наша задача собрать как можно больше фотографий", - подчеркнул Винокуров.

Участники экспедиции выразили надежду, что ситуация с пандемией коронавируса не сможет помешать их планам проехать через несколько европейских стран и осуществить свою задумку в Берлине. "Мы постоянно мониторим ситуацию. Наши друзья в Германии тоже к этому готовятся. У нас есть "план Б" - дойдем куда сможем, соберем как можно больше фотографий, а они эти фотографии сами бережно возле Рейхстага выставят и все это заснимут. Но хотелось бы самим", - добавил Винокуров.

"От Дальнего Востока до Берлина"

Протяженность первого этапа экспедиции составляет 12 тыс. км, его продолжительность 55 суток. За это время участники акции побывают в Хабаровске, Улан-Удэ, Красноярске, Нижнем Новгороде и других городах России. Остановки экспедиции запланированы в 30 населенных пунктах.

Первый этап, по планам организаторов, завершится в Берлине 8 мая, где участники пройдут с колонной "Бессмертного полка". Из Берлина экспедиция направится в Севастополь, далее - в Нур-Султан и Пекин. В августе участники будут уже во Владивостоке и затем отправятся на Сахалин и Южные Курилы.