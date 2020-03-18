В Тюменской области отменили диспансеризацию и посещение больных

ТАСС, 18 марта. Массовые плановые обследования, в том числе диспансеризация населения, а также посещения больных в стационаре временно отменены в Тюменской области для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе региона по профилактики COVID-19.

В Тюменской области было зафиксировано два случая коронавируса. Первый зарегистрирован в конце января у китайской студентки, она уже вылечилась. Второй случай зарегистрирован 15 марта у жителя региона, который вернулся из заграничного отпуска. Он пока находится на лечении в областной инфекционной клинической больнице, его состояние оценивается как стабильное.

"В учреждениях здравоохранения Тюменской области с 18 марта вводятся карантинные мероприятия: в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров; отменяются профилактические акции, школы здоровья. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками", - сообщили журналистам.

В штабе уточнили, что на более поздние сроки переносятся профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. В стационарах переносятся до отмены карантина плановые госпитализации.