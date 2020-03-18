Приезжающие во Вьетнам россияне будут помещаться в карантин

ХАНОЙ, 18 марта. /ТАСС/. Начиная с сегодняшнего дня граждане России, приезжающие во Вьетнам, будут помещаться в 14-дневный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в среду заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин.

"Консульское управление МИД Вьетнама по телефону уведомило посольство о том, что начиная с 00:00 18 марта все прибывающие в страну граждане России будут в обязательном порядке помещаться в 14-дневный карантин", - отметил дипломат. Он напомнил, что во вторник правительство Вьетнама объявило о прекращении сроком на 30 дней выдачи всех видов въездных виз иностранным гражданам для посещения страны. В консульском отделе посольства РФ в Ханое не исключают введения дополнительных ограничений на въезд во Вьетнам, в том числе прекращение пропуска в страну в безвизовом порядке. Также стало известно, что в ряде провинций, в том числе популярных среди туристов, местными органами власти дано указание гостиницам прекратить заселение иностранцев, сообщил заведующий консульским отделом.

Ранее для предотвращения проникновения во Вьетнам коронавирусной инфекции из очагов ее распространения правительство республики ввело полный запрет на въезд в страну туристов из Великобритании и стран Шенгенской зоны, а также Китая, Ирана и Южной Кореи.

В самом Вьетнаме с целью борьбы с распространением коронавируса действует режим эпидемиологической угрозы. По всей стране закрыты детские сады, прекращены занятия в школах и вузах, отменены все массовые мероприятия.

Первый случай появления коронавирусной инфекции во Вьетнаме был зафиксирован 23 января, по состоянию на 18 марта здесь выявлено 67 инфицированных. За минувший период 16 человек из числа заболевших полностью вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.