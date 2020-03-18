В Таиланде число случаев заражения новым коронавирусом превысило 200

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда за сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные распространило в среду министерство здравоохранения королевства.

По их данным, большинство заразившихся - 13 человек - присутствовали на стадионе, где проводился поединок по тайскому боксу. Ранее тайский актер Мэтью Дин Чантхавани сообщил в своем Instagram о наличии у него коронавируса. По данным СМИ, мужчина вел бои по тайскому боксу. Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 212, вылечились 42 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход.

В Таиланде первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен 13 января - заболела 74-летняя китаянка из города Ухань. 24 января она была выписана из больницы, поскольку лабораторные исследования показали отсутствие вируса, после этого она вернулась в Китай.