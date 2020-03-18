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Распространение коронавируса нового типа

В Сахалинской области обследуют на коронавирус всех жителей с признаками ОРВИ

Как сообщил представитель министерства здравоохранения региона, обследование проведут также для всех, кто прибыл из других стран в течение месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в среду приняли решение начать обследование на наличие коронавирусной инфекции не только приезжающих из других стран, но и всех заболевших ОРВИ. Об этом сообщил ТАСС представитель министерства здравоохранения островного региона.

"С сегодняшнего дня в области вводятся новые меры безопасности. Будут выполняться исследования на коронавирусную инфекцию у всех жителей с признаками заболевания ОРВИ", - сообщил собеседник агентства.

По информации ведомства, обследование проведут также для всех, кто прибыл в регион из других стран в течение месяца. До этого проверяли только тех, у кого в аэропорту была выявлена повышенная температура. Остальных отправляли на двухнедельный домашний карантин, если они находились в поездке в неблагополучных по коронавирусной инфекции странах.

Ранее областные власти сообщали ТАСС, что в целях безопасности в регионе отменены все массовые мероприятия, рассчитанные более чем на 100 человек, все южно-сахалинские школы с 18 марта и до конца месяца ушли на вынужденные каникулы, Сахалинский государственный университет переводит студентов на дистанционное обучение. Принято решение по ограничению полетов в командировки и отпуска в другие страны для госслужащих и сотрудников бюджетной сферы. Из резервного фонда региона выделены дополнительные 60 млн рублей на борьбу с коронавирусом. На эти средства планируется закупить средства индивидуальной защиты, медоборудование, лекарственные препараты.

Теги
РоссияСахалинская областьРаспространение коронавируса нового типа
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