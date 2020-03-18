Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ будет принимать только по экстренным вопросам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства Белоруссии в Москве и его отделения в российских регионах будут осуществлять прием белорусских граждан только по экстренным вопросам. Об этом говорится в сообщении белорусского посольства в РФ.

"В связи с мерами, принимаемыми в Российской Федерации по нераспространению коронавирусной инфекции, на период с 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года консульский отдел посольства и отделения посольства в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам", - указали в диппредставительстве.

"При этом будет обеспечен прием граждан по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Республику Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в Российской Федерации", - добавили в посольстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа. Документ опубликован 16 марта на сайте кабмина.