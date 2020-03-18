Китай сообщил о первом в 2020 году появлении на свет детенышей панд

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Национальный центр по разведению больших панд в городе Чэнду на юго-западе Китая проинформировал о появлении на свет первых в 2020 году детенышей бамбуковых медведей. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

Двойняшки мужского пола весом 159,8 и 119,5 грамма были рождены 17-летней пандой по кличке Фу Ва. За состоянием новорожденных ведут постоянное наблюдение специалисты.

"Это довольно редкий случай, поскольку обычно панды не рожают весной", - рассказал китайский эксперт по разведению этих животных У Кунцзюй.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В 2019 году в Центре по изучению и разведению больших панд в Чэнду родилось чуть более 10 детенышей. Всего же в естественных условиях обитает около 2 тыс. бамбуковых медведей, в основном в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились обширные бамбуковые леса. В питомниках и зоопарках по всему миру содержится более 540 этих животных.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России двух особей - Жуи и Диндин - была достигнута во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин в апреле 2019 года. Это событие было приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня в ходе прошлогоднего визита председателя КНР Си Цзиньпина.