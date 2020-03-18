В Узбекистане число заразившихся коронавирусом выросло до 13

ТАШКЕНТ, 18 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом граждан Узбекистана выросло за минувшие сутки до тринадцати человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Коронавирус выявлен у граждан республики, которые прилетели из Стамбула и Дубая, а также эта инфекция обнаружена у супруги инфицированного ранее узбекистанца, в общей сложности на 18 марта число заразившихся в Узбекистане составило 13 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне в республике было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом нового типа.

15 марта специалисты института вирусологии Узбекистана выявили коронавирус у прилетевшей из Франции женщины - врача по специальности. В этот же день правительство республики приняло решение объявить карантин во всех детских садах и учебных заведениях, а также отменить мероприятия по празднованию Навруза, временно прекратить транспортное сообщение с другими странами.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.