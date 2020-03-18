Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-закоронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тыс. заявлено: они переносятся на основной этап в июне месяце", - сказал Музаев.

При этом, по данным Рособрнадзора, всероссийские проверочные работы в школах проведут до конца учебного года, жесткого графика не будет.

Он добавил, что проверка ЕГЭ пройдет в ускоренном режиме, чтобы все смогли сдать его вовремя. Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдет с 25 мая по 29 июня, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Сдавать экзамены будут около 797 тыс. человек.