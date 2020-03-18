Каникулы в школах продлят до 12 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение школьников, сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

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"С понедельника [23 марта] до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы", - сказал он.

Кравцов отметил, что также будет открыт доступ к электронным учебникам. "При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу", - подчеркнул он.

Дистанционное обучение будет также обеспечено в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил министр.