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Распространение коронавируса нового типа

FT: британские суды отложат рассмотрение масштабных дел из-за коронавируса

Рассмотрение всех новых дел, судопроизводство по которым может занять более трех дней, откладывается до конца апреля 2020 года

ТАСС, 18 марта. Суды Англии и Уэльса не будут приступать к рассмотрению новых дел, разбирательство по которым может занять более трех дней, в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на главного судью Англии и Уэльса лорда Иэна Бернетта.

"Судебные разбирательства в королевском суде представляют особые проблемы в нынешней быстро развивающейся ситуации, так как требуют присутствия в суде многих участников процесса", - говорится в заявлении главного судьи.

Рассмотрение всех новых дел, судопроизводство по которым может занять более трех дней, "откладывается до конца апреля 2020 года", уточнил он.

С вечера понедельника число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное количество случаев может достигать 55 тысяч. Число летальных исходов среди тех, у кого было подтверждено инфицирование коронавирусом, во вторник достигло 71.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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