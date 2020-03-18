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Распространение коронавируса нового типа

В КНР заявили, что препарат против гриппа "Фавипиравир" эффективен при коронавирусе

Исследования показали, что пациенты, получавшие "Фавипиравир", выздоравливали быстрее, состояние их легких улучшалось гораздо более быстрыми темпам

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Препарат "Фавипиравир" (также известный как "Авиган" - прим. ТАСС) показал клиническую эффективность при лечении заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом на пресс-конференции заявил глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.

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"Фавипиравир" уже прошел клинические исследования, которые показали хорошую клиническую эффективность в лечении коронавируса нового типа", - сказал он. По его словам, "пациенты, получавшие "Фавипиравир", выздоравливали быстрее, состояние их легких улучшалось гораздо более быстрыми темпами". "Что касается безопасности, "Фавипиравир" был одобрен для продажи в Японии в 2014 году, с момента его выхода на рынок не было зафиксировано никаких побочных реакций", - указал глава центра.

Как рассказал Чжан Синьминь, Третья народная больница города Шэньчжэня (южная провинция Гуандун) провела исследование с участием 80 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса нового типа, из них 35 человек получали "Фавипиравир". Согласно наблюдениям, у принимавших препарат тест на коронавирус показал отрицательный результат уже спустя четыре дня после начала лечения, в то время как остальным пациентам контрольной группы потребовалось в среднем 11 дней для выздоровления. Кроме того, практически у всех 35 пациентов заметно улучшилось состояние легких. Среди тех, кто не принимал "Фавипиравир", лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.

Другое исследование провели сотрудники Чжуннаньской больницы при Уханьском университете (город Ухань, центральная провинция Хубэй). Под наблюдением находились 120 пациентов. У тех, кто принимал препарат, снижение жара и облегчение приступов кашля занимало меньше времени.

"Учитывая безопасность, эффективность и доступность препарата, исследователи официально рекомендовали "Фавипиравир" медикам, а также предложили как можно скорее включить препарат в план лечения коронавирусной инфекции", - указал Чжан Синьминь.

О препарате

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings для лечения гриппа. Ранее он эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. В конце февраля министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что Япония намерена использовать "Фавипиравир" для лечения пациентов с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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