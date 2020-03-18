Utair с 21 марта приостанавливает рейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию

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ТАСС, 18 марта. Авиакомпания Utair приостанавливает регулярный рейс из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) и обратно с 21 марта по 21 апреля.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

"С 21 марта по 21 апреля Махачкала - Джидда - Махачкала", - говорится на сайте авиакомпании в разделе о приостановленных в связи с коронавирусом рейсах.

Ранее Utair приостановила рейсы из России в Азербайджан, Узбекистан, Минск, Ереван, Милан, Ригу, Вену и Таджикистан. Авиакомпания предлагает людям, купившим билеты на рейсы, которые были отменены, вернуть их полную стоимость.