Utair с 21 марта приостанавливает рейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию

ТАСС, 18 марта. Авиакомпания Utair приостанавливает регулярный рейс из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) и обратно с 21 марта по 21 апреля.
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
"С 21 марта по 21 апреля Махачкала - Джидда - Махачкала", - говорится на сайте авиакомпании в разделе о приостановленных в связи с коронавирусом рейсах.
Ранее Utair приостановила рейсы из России в Азербайджан, Узбекистан, Минск, Ереван, Милан, Ригу, Вену и Таджикистан. Авиакомпания предлагает людям, купившим билеты на рейсы, которые были отменены, вернуть их полную стоимость.