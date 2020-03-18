Объявлены победители треков "Наука" и "Финансы и технологии" конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России" объявили 60 победителей по направлениям "Наука" и "Финансы и технологии". Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Заключительные этапы по этим трекам проходили с 15 по 17 марта.

"Специализацию "Наука" мы проводили впервые. Позитивно, что в число победителей вошли участники из всех федеральных округов России. На 30 победителей приходится 11 конкурсантов из Центрального федерального округа. За ними идут участники из Приволжского федерального округа - пять человек", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

Он рассказал, что среди победителей есть и мастера спорта, и многодетные родители. "Есть уникальный случай для нашего конкурса. Анастасия Дегтярева участвовала в полуфинале конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе чуть меньше месяца назад на девятом месяце беременности. В начале марта она родила четвертого ребенка и сейчас участвует в очных соревнованиях специализации "Наука". А ее муж - Михаил Мартыненков - сегодня стал финалистом специализации "Финансы и технологии", - добавил Комиссаров.

Одновременно с треком "Наука" завершились состязания по направлению "Финансы и технологии". Победителями по этому направлению также стали 30 человек, из которых 10 вышли в суперфинал.

О конкурсе

Особенностью нынешнего сезона стало проведение, помимо основного конкурса, испытаний по спецнаправлениям "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". К настоящему моменту состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, полуфинал и финал по треку "Здравоохранение" прошел в начале марта.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг., второй проходил в 2018-2019 гг. и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. За время проведения проекта назначения на высокие должности получили более 150 конкурсантов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.