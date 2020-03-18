В Японии призвали ограничить время, которое отводится детям на компьютерные игры

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание префектуры Кагава на западе Японии одобрило постановление, призывающее местных жителей ограничить время, которое они отводят своим детям на компьютерные игры. Как сообщает газета Mainichi Shimbun, японские власти впервые утвердили подобную норму на законодательном уровне.

Согласно тексту документа, не достигшие 18-летия дети из Кагавы смогут играть в компьютерные игры не более часа в день. В противном случае, по мнению депутатов, это занятие может перерасти в зависимость. Отмечается также, что школьным учителям следует провести воспитательные беседы с учащимися.

По данным Mainichi Shimbun, изначально законодатели планировали оформить это ограничение в виде официального запрета. Однако их инициатива вызвала недовольство среди жителей префектуры, которые восприняли ее как вмешательство государства в дела семьи, заставив членов собрания смягчить свою позицию. Постановление также позволяет детям играть в компьютерные игры 90 минут в день на время каникул.

Ранее правительство Японии обратилось с просьбой прекратить занятия во всех школах страны со 2 марта для того, чтобы не допустить роста числа зараженных коронавирусом. В соответствии с такой рекомендацией решение отправить детей на внеочередные каникулы приняли более 90% местных начальных и средних учебных заведений. Тем не менее некоторые японские школы с 16 марта возобновили занятия в районах, где не было отмечено новых случаев инфицирования.