В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски Герою России капитану 1 ранга Константину Сомову прошла в поселке городского типа Новоозерное на территории школы, где он учился, сообщили журналистам в среду в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"В траурной церемонии открытия мемориальной доски Герою России, которая прошла на территории школы №7 в преддверии Дня моряка-подводника, приняли участие представители командования Крымской военно-морской базы и армейского корпуса Черноморского флота, учащиеся школы №7 поселка городского типа Новоозерное, школьные друзья, сослуживцы и родственники Константина Сомова", - сказали в отделе информационного обеспечения.

Сомов - выпускник школы 1987 года, он поступил в высшее военно-морское училище, по окончании которого проходил службу в различных частях ВМФ, а затем в подразделении, осуществляющем испытания и эксплуатацию глубоководных технических средств. За мужество и героизм, проявленные в годы службы, он был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и другими наградами.