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Распространение коронавируса нового типа

В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 427

За сутки число инфицированных увеличилось на 123

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 427. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения.

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По его данным, состояние пяти заболевших оценивается как тяжелое, 11 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. За сутки число инфицированных увеличилось на 123.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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