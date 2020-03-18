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Распространение коронавируса нового типа

Более 20% школьников Петербурга перешли на удаленное обучение из-за коронавируса

Это примерно 112 тыс. учеников из 514,5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Родители 112 тыс. (21,7%) школьников Санкт-Петербурга приняли решение перевести их на дистанционное обучение, воспользовавшись возможностью свободного посещения, введенного в целях защиты от распространения новой коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию.

Ранее комитет по образованию Санкт-Петербурга утвердил распоряжение об организации деятельности образовательных учреждений города в условиях свободного посещения. Родители учеников могут подать заявление о решении перейти на удаленное обучение дистанционно, не посещая школу.

"На данный момент на дистанционное обучение переведены 112 тыс. школьников из 514,5 тыс.", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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