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Распространение коронавируса нового типа

Среди находящихся в Черногории пассажиров "Победы" есть онкобольные

В авиакомпании сообщили, что разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" не смогла к утру среды, 18 марта, получить разрешение правительства Черногории на вывоз граждан РФ из города Тивата. Об этом журналистам сообщила представитель авиакомпании. По ее словам, среди пассажиров есть и онкобольные, которым необходим прием закончившихся в Черногории лекарств.

"На данный момент разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено. На сегодня было запланировано два вывозных рейса, - сказала она. - Почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились".

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. В Росавиации заявили, что совместно с МИД уже занимаются решением этого вопроса. "Аэрофлот" пока не может вернуть более ста человек, "Победа" - около 1 тыс., сегодня планировалось выполнить еще два вывозных рейса.

Теги
ЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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