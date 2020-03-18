СМИ: в Таиланде разработали экспресс-тест, определяющий наличие коронавируса за 30 минут

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC) разработали экспресс-тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Как сообщила в среду газета Bangkok Post, его клинические испытания планируется начать в следующем месяце.

По данным исследовательской группы, новый анализ способен предоставить результат через 30-45 минут. Преподаватель факультета биомолекулярной науки и техники Чаясит Уттамапинант отметил, что для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит примерно 475 батов ($15).

В свою очередь, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендовало не приобретать продаваемые в интернете тесты на коронавирус, поскольку ни один из них не был сертифицирован властями.

В Таиланде первый случай заражения новым вирусом был выявлен 13 января. В настоящее время общее количество подтвержденных в стране случаев заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 177, вылечился 41 человек, также зафиксирован один летальный исход.