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Распространение коронавируса нового типа

В Молдавии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Умерла 61-летняя женщина, которая недавно вернулась из Италии

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Первая жертва заболевания, вызываемого новым корнавирусом, зафиксирована в Молдавии - ею стала 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии. Об этом сообщила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты республики Виорика Думбрэвяну.

Она отметила, что женщина умерла в ночь на среду. По возвращении на родину из Италии она слишком поздно обратилась к врачам. "Женщина двое суток была подключена к аппарату искусственного дыхания. Ей 61 год, у нее были хронические заболевания. Несмотря на усилия врачей, минувшей ночью была зафиксирована остановка сердца, она скончалась", - сказала министр.

По ее словам, число заразившихся коронавирусом в Молдавии уже два дня не меняется и составляет 30 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был зарегистрирован 7 марта у прилетевшей из Италии женщины. 17 марта в республике было введено чрезвычайное положение в связи с опасностью распространения заболевания. Правительство закрыло наземную границу, а также приостановило авиасообщение со всеми странами. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти готовы к развитию экстремального сценария, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. По его словам, для этого оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.

Теги
МолдавияРаспространение коронавируса нового типа
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