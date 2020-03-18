Компания из Удмуртии будет производить 120 тыс. медицинских масок ежедневно

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Производство медицинских масок запустили на предприятии "Локомотив" в Удмуртии, компания будет выпускать до 120 тыс. масок или около 10% ежедневного производства в России, сообщил журналистам в среду министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

"Что касается средств индивидуальной защиты, в частности масок, у нас в республике оперативно организовано производство медицинских масок компанией "Локомотив". Ежедневный объем производства - 120 тыс. штук, это порядка 8-10% ежедневного производства в Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, в течение трех ближайших дней поток продукции направят в ГУП "Аптеки Удмуртии", чтобы обеспечить жителей региона средствами индивидуальной защиты. "Это около 40-50 тыс. штук ежедневно через аптеки будет реализовано, также через "Аптеки Удмуртии" будет обеспечение медицинских, социальных организаций", - добавил министр.

Он также отметил, что компания может производить одноразовые костюмы. К концу недели, после консультации с минздравом республики, у предприятия появится возможность производить полные комплекты. "Там необходимы очки, бахилы высокие и так далее. Тоже фактически будем готовы на этой неделе иметь техническую возможность к поставке", - сказал Лашкарев, уточнив, что одно из предприятий республики "Удмуртспиртпром" готово производить дезинфицирующие растворы.

Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов написал на своей странице "ВКонтакте", что в республике скупили большой запас масок. В первую очередь средствами индивидуальной защиты обеспечат представителей профессий, которые постоянно общаются с большим количеством людей: медработников, сотрудников МФЦ, водителей и кондукторов общественного транспорта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 114 случаев инфицирования. По информации министерства здравоохранения Удмуртии и управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, за весь период регистрации новой коронавирусной инфекции под наблюдением находились всего 269 человек, из них 34 ребенка. За текущие сутки взято под наблюдение семь взрослых, сняты с наблюдения 12 человек. Продолжается наблюдение за 105 гражданами, в том числе за семью детьми. В Удмуртии пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.