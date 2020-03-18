{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии возросло до 83

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Восемьдесят три случая заражения коронавирусом зафиксировано в Сербии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

В ночь на среду число заболевших увеличилось на 11 человек и достигло 83, указало ведомство. Во вторник медики информировали о 72 заразившихся. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение.

Случаи заражения были выявлены также в Боснии и Герцеговине. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению. Во вторник два первых случая вируса были зафиксированы в Черногории.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Хабаровском крае к обследованию больных простудными заболеваниями привлекут студентов
В настоящее время определяются больницы, в которые будут привлекаться студенты-медики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС