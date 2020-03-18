Министр евроинтеграции Республики Сербской заразился коронавирусом

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Министр евроинтеграции Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Златан Клокич сообщил в среду, что заразился коронавирусом.

"Сегодня мне сообщили, что мой анализ на коронавирус оказался положительным. Нахожусь в домашней изоляции и чувствую себя хорошо, без симптомов, кашля и температуры", - сообщил он каналу ATV.

Сообщается, что в связи с заражением Клокича все министры республики приняли особые меры предосторожности.

В Боснии и Герцеговине зафиксированы 23 случая инфекции. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Ранее два первых случая инфицирования зафиксированы в Черногории.