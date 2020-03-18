У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 400 человек сейчас находятся в московской больнице в Коммунарке, у 37 из них подтвержден коронавирус. Об этом сообщает в среду столичный оперативный штаб.

"Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 - с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - приводит штаб слова главного врача лечебного учреждения Дениса Проценко.

Он уточнил, что во вторник медики перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. "Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения",- сказал Проценко.

Всего с момента открытия медицинского комплекса в Коммунарке, по данным штаба, было выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус. "40 пациентов были выписаны вчера, у каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат", - отметили в штабе. Там также указали, что на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

В штабе напомнили, что выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной с точки зрения заболевания страны или контакта с больным.