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Распространение коронавируса нового типа
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Источник: вылет россиян из Черногории задерживается из-за требований балканской страны

По информации собеседника агентства, черногорские власти хотят вернуть своих граждан из РФ, но не могут организовать их выезд
Аэропорт Подгорица в Черногории EPA/KOCA SULEJMANOVIC, архив
Описание
Аэропорт Подгорица в Черногории
© EPA/KOCA SULEJMANOVIC, архив

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вывоз застрявших в Черногории из-за эпидемии коронавируса российских туристов задерживается из-за требований властей этой балканской страны, которые хотят вернуть своих граждан из РФ, но не могут организовать их выезд. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник.

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"У России все готово для вывоза россиян - самолеты готовы, посольство готово, все документы оформлены, но проблема в увязке черногорскими властями разрешения на посадку самолета с вывозом черногорских граждан из РФ", - сказал он.

"Эти черногорские граждане не систематизированы, - добавил собеседник агентства. - Это и студенты, и туристы, и служащие. Их надо собрать, но этим должна заниматься не российская сторона, а черногорская".

Ранее во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения властей Черногории. В Росавиации заявили, что совместно с МИД уже занимаются разрешением этого вопросы. У "Аэрофлота" на данный момент находится в Тивате более 100 пассажиров, у "Победы" - около тысячи. Между тем в Черногории во вторник был зафиксирован первый случай коронавируса.

Теги
ЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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