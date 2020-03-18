Роскомнадзор отозвал доменные имена сайтов-клонов продаж билетов в Большой театр

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор отозвал доменные имена сайтов-клонов по продаже билетов в Государственный академический Большой театр России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"По обращению Роскомнадзора российскими регистраторами доменных имен прекращено делегирование доменных имен сайтов-клонов, осуществляющих реализацию билетов в Большой театр России", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что интернет-ресурсы вводили в заблуждение граждан, желающих приобрести билеты Большого театра.

В настоящий момент снято делегирование с четырех доменных имен, с администрациями четырех интернет-ресурсов проработан вопрос удаления информации о противоправной продаже билетов в Большой театр.