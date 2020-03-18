Мотоциклисты из разных регионов участвуют в мотопробеге в честь "Крымской весны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Более 500 мотоциклистов и автолюбителей из Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Симферополя, Ялты и других городов РФ, участвуют в автомотопробеге "Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта", организованном мотоклубом "Ночные волки" в честь шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Старт пробегу был дан на центральной площади у совета министров республики, передает корреспондент ТАСС с места события.

"В автопробеге участвует более 100 представителей мотоклуба "Ночные волки" из многих регионов России, есть представители и ближнего зарубежья. Мы стартовали в Симферополе и следуем в Севастополь, вначале на Сапун-гору, потом на гору Гасфорта, где пройдет празднование воссоединения Крыма с Россией", - сообщил ТАСС руководитель отделения мотоклуба "Ночные волки" в Симферополе Петр Никитин.

По его словам, выбор маршрута неслучаен. "Автопробег символизирует единство двух регионов Республики Крым и Севастополя с Россией. Он стал уже традицией. Желающих в нем участвовать меньше не становится", - сказал он.

На мотоциклах и автомобилях закреплены флаги России и Крыма, Севастополя, ленточки в цветах российского триколора. Участники пробега преодолеют в общей сложности около 100 километров. Финишной его точкой станет Севастополь.

Здесь на самой высокой точке города - горе Гасфорта - его участниками будет высажена роща "Русской весны", пройдет концертная программа, в которой ожидается участие Юлии Чичериной, саксофониста Богдана Карасева, вокальных и хореографических коллективов. Будет организована выставка ретро- и современной техники Минобороны РФ, фотовыставка дней "Русской весны".

Праздник справедливости

Евгений Ионов прибыл из Тулы на своем автомобиле, преодолев более одной тысячи километров. "Я коренный туляк, потомственный оружейник. Приехал специально поддержать крымчан, быть сегодня вместе с ними в этот знаменательный день, когда Крым вновь стал российским", - сказал он ТАСС.

Представители Нижнего Новгорода прибыли в Крым на двух мотоциклах, оформленных лентами и флагами России, символикой мотоклуба "Ночные волки". "Мы каждый год приезжаем на празднование воссоединения Крыма с Россией. Для меня, как и для любого гражданина Российской Федерации, сегодня праздник, праздник справедливости", - сообщил ТАСС представитель клуба по имени Герман.

Миодраг Николич из Сербии более 12 лет живет и работает электроинженером на стройках в Ялте. Он также принимает участие в пробеге на своем мотоцикле. Говорит, что для него большое счастье, что Крым стал российским. "Просто Крым вернулся домой, туда, где и он должен был быть, в Россию", - сказал он ТАСС.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.