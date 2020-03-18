Коронавирус отправляет нас на удаленку. Как перестроиться?

"Уже к концу первой недели на карантине многие поймут, как они любят офис и как они без него скучают, — улыбается Наталья Жданович. По ее словам, людям до сих пор кажется, что на удаленке они будут успевать варить борщи/вышивать крестиком/отдыхать на Бали, параллельно глядя в ноутбук. На деле здесь будут такие же требования к дисциплине: "Все то же самое, просто ты утром в офис не едешь".

Наталья уверяет: люди, которые уходят на удаленку со словами "я интроверт", примерно через год просятся в офис: "Я хочу к людям, хочу кофе-брейк, хочу после работы пойти с друзьями гулять, я так устал находиться в вакууме!" Часто они готовы уйти на меньшие деньги. Так что будьте внимательны, особенно если вы живете одни. Наталья признается, что иногда заговаривала с продавщицами в магазине — так хотелось общения.

И не думайте, что болтовня онлайн спасет вас от одиночества. Скорее всего, на нее просто не будет времени. Хотя, если вы скучаете по коллегам, можно завести неформальный чатик. Кинул туда очередной мем о коронавирусе — и вроде бы уже не один.