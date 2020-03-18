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Коронавирус отправляет нас на удаленку. Как перестроиться?

Если вы москвич и офисный работник, вероятно, ваше начальство уже вняло совету Бродского "не выходить из комнаты" — отправило вас на удаленку из-за пандемии коронавируса.

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Как правильно организовать время? Как поделить пространство с домашними? Как не упустить контроль, если вы — шеф? Наконец, как не растолстеть, работая рядом с холодильником? Мы поговорили с HR-экспертом компании HeadHunter, консультантом премии "HR-бренд" Еленой Лондарь (частично работает дома, частично — в офисе) и руководителем службы качества "Яндекс.Недвижимость" Натальей Жданович (опыт работы из дома — восемь лет, в последнее время руководит удаленной командой из офиса).

Удаленка — это же мечта! Не надо вставать, ехать куда-то…

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"Уже к концу первой недели на карантине многие поймут, как они любят офис и как они без него скучают, — улыбается Наталья Жданович. По ее словам, людям до сих пор кажется, что на удаленке они будут успевать варить борщи/вышивать крестиком/отдыхать на Бали, параллельно глядя в ноутбук. На деле здесь будут такие же требования к дисциплине: "Все то же самое, просто ты утром в офис не едешь".

Наталья уверяет: люди, которые уходят на удаленку со словами "я интроверт", примерно через год просятся в офис: "Я хочу к людям, хочу кофе-брейк, хочу после работы пойти с друзьями гулять, я так устал находиться в вакууме!" Часто они готовы уйти на меньшие деньги. Так что будьте внимательны, особенно если вы живете одни. Наталья признается, что иногда заговаривала с продавщицами в магазине — так хотелось общения.

И не думайте, что болтовня онлайн спасет вас от одиночества. Скорее всего, на нее просто не будет времени. Хотя, если вы скучаете по коллегам, можно завести неформальный чатик. Кинул туда очередной мем о коронавирусе — и вроде бы уже не один.

А если вся семья ушла на удаленку? Как работать?

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Делить время и пространство. "Я многие рабочие вещи делаю по ночам. У меня есть "рабочий кабинет" в ванной, там меня ничто не отвлекает", — говорит Елена Лондарь. 

С Натальей в самоизоляции сидят муж и дочь-первокурсница. Кто-то устроился в комнате, кто-то — в кухне. Разговоры по Skype ведутся по очереди, не отвлекаться на звуки помогают наушники. "Тяжело первые два-три дня, — рассказывает Наталья. — Но по сути — это как шум в опенспейсе. Если вы можете работать под гул, который там стоит, то сможете работать везде. Я сегодня разговаривала по Skype, смотрю — у меня на коленях кот. Вижу это краем глаза, но даже не обращаю внимания".

Гораздо тяжелее будет тем, у кого совсем мало места, а в квартире живут пожилые родственники или малыши. "Когда дочь была маленькой, я однажды отвлеклась от компьютера — а она у меня за спиной вырезает цветы из шторы", — говорит Наталья. Не раздражаться и не отвлекаться из-за таких вещей действительно очень трудно.

Я все время отвлекаюсь. Как мне настроиться на работу?

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Плохая новость: работать, сидя в постели в пижамке, получается не у многих. "Халат и тапочки демотивируют", — говорит Елена Лондарь. Некоторые перед началом рабочего дня надевают офисную одежду и красятся. Наталье Жданович помогает обувь со шнурками: "Если вы надели рубашку и джинсы и завязали кеды, чтобы пойти на диван, придется все снять". А на диване слишком легко расслабиться — лучше сесть на стул.

Отвлекаться на соцсети вы, скорее всего, будете не меньше, чем в офисе. Елена Лондарь говорит, что просто отключает телефон. Еще можно убрать его в другую комнату или на кухню. Если очень захочется почитать френдленту, заодно пройдетесь — в самоизоляции мы вынуждены мало двигаться, так что это будет полезно. (О том, как начать меньше времени тратить на смартфоны, читайте в нашем материале).

Наталья Жданович делится таким лайфхаком: написать на стикерах, что сегодня нужно сделать, и прилепить их рядом с компьютером. Сделали что-то — отлепили стикер. И можно себя наградить: сварить кофе, сделать разминку, выйти на улицу. "Главное, не обманывайте себя: пообещали удовольствие — сделайте, даже если у вас еще много невыполненной работы, — говорит Наталья. — Я это называю "лайкать себя". Ну и конечно, можно ставить будильники или пользоваться специальными приложениями, чтобы делить время на работу и отдых.

Немного привыкнув, вы, возможно, увидите, что ваша работа стала эффективнее. В офисе мы все время отвлекаемся от задач: что-то объяснить коллеге, сходить на перекур, выпить кофе. Дома такого не будет.

А что делать, если я начинаю работать постоянно? Не только в течение рабочего дня?

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Сначала разберитесь: вы посредине дня смотрите сериальчик, а в 11 вечера доделываете работу? Тогда вам нужно лучше организовывать время — читайте об этом выше.

Другое дело, если вы просто перестали разграничивать работу и жизнь. "Люди, которые работают дома, говорят: я поймал себя в 23:00 проверяющим рабочую почту", — рассказывает Елена Лондарь. Рецепт Натальи — просто усилием воли закрывать рабочий ноутбук. "По-другому никак — ты сидишь и не замечаешь работу", — говорит она.

Может, есть еще подводные камни?

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Довольно неожиданные — можно набрать вес. "Я знаю историю: человек очень просился на удаленную работу. А через несколько месяцев пришел к шефу и сказал, что он поправился на 8 кг, и компания должна нести за это ответственность", — рассказывает Наталья. В итоге компания стала прописывать в контрактах, что готова возмещать расходы на спортзал. Наталья и сама поправлялась на удаленке, пока не поняла, что ест просто от скуки: в офисе она бы поболтала с коллегой, а дома вместо этого заглядывает в холодильник. Если вы заметили за собой такое, а полнеть в ваши планы не входит, — учитесь развлекать себя чем-то другим.

Вторая проблема — те, кто работают на удаленке, иногда перестают вообще куда-либо выходить. Если в Москве введут жесткий карантин, то так будет со всеми. Но сейчас таких мер нет, поэтому вытаскивайте себя из квартиры. Не в места массового скопления людей, а в парк или пройтись вокруг дома. Рецепт Натальи — одеться, обуться и встать у двери. "Через пару минут приходится говорить себе — ну что я стою, надо выйти!"

Я начальник. Как мне контролировать команду?

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  • Проверьте, есть ли у ваших сотрудников техническая возможность работать из дома — от хорошего интернета до работающего компьютера. Нужно позаботиться об антивирусах и возможности зашифровать жесткие диски. Если ваши сотрудники и раньше периодически работали удаленно, вы наверняка сделали это давно. Если нет — стоит заняться этим сейчас.
  • Выберите площадку для онлайн-общения — мессенджер для переписки, Skype или другое приложение для видеоконференций, если они вам нужны. Создайте чаты. Если вы работаете в большом опенспейсе, скорее всего, такие площадки и чаты у вас уже есть — бегать к коллегам, чтобы "поговорить голосом", большинству из нас неудобно.
  • Следите за постановкой задачи. "В офисе, если сотрудник чего-то не понял, он может подойти к коллеге, спросить, собрать недостающие детали пазла — и задание выполнено, — говорит Наталья Жданович. — На удаленке от того, как хорошо руководитель умеет поставить задачу, зависит результат". Убедитесь, что вы с сотрудником одинаково понимаете, что нужно сделать. Затем разбейте это на фрагменты: сегодня работаем над одним, завтра — над другим. И проверяйте каждый промежуточный итог.
  • Держите руку на пульсе. "Можно ввести ежедневные командные созвоны на 20 минут, чтобы понимать, у кого какое настроение, сложности, что не получилось, — говорит Елена Лондарь. — Это поможет отслеживать микроклимат в команде".

А если человек на удаленке окажется неэффективным?

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Елена Лондарь советует не делать поспешных выводов. "Переговорщики и продажники, эффективные при личных встречах, могут не так хорошо работать онлайн, — говорит она. — Потому что характер работы подразумевает личный контакт. Это не значит, что их надо увольнять: внешние обстоятельства отразились на работе, но они не вечны".

В любом случае нужно разбираться, почему человек стал работать хуже. Возможно, ему мешают домашние, а может быть, он сам не умеет организовать свое время. Так что вынужденная самоизоляция позволит найти точки роста. "Это возможность посмотреть, где нужно усилиться, где — перестроиться, — говорит Елена. — Хороший тест на выживаемость".

Бэлла Волкова

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