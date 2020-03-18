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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Японии рекомендует россиянам по возможности вернуться на родину

Диппредставительство также напомнило о временном прекращении приема документов на визы

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио рекомендовало в среду российским гражданам, временно находящимся в Японии с туристическими и иными целями, вернуться на родину. Как говорится в сообщении дипломатического представительства, это связано с распространением нового коронавируса.

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"В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, вводимыми зарубежными странами ограничениями на передвижение иностранных граждан, а также массовой отменой регулярных авиарейсов, рекомендовали бы российским гражданам, временно находящимся на территории Японии с туристическими и иными целями, воспользоваться имеющимися возможностями для возвращения на родину", - отмечает посольство.

В российской дипмиссии подчеркнули, что при возникновении трудностей с возвращением в Россию нужно незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением, сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и другие необходимые данные. Для этого есть телефоны экстренной связи: посольство России в Японии - 090-3965-4639 (при звонке из-за рубежа +8190-3965-4639), генеральное консульство в Ниигате - 090-6622-0132 (+8190-6622-0132), генеральное консульство в Осаке - 080-3785-3748 (+8180-3785-3748), генеральное консульство в Саппоро - 080-1861-9488 (+8180-1861-9488).

Япония и Россия не ограничивали авиасообщение между странами. На постоянной основе его осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Аврора", японская авиакомпания Japan Airlines и ряд зарубежных авиаперевозчиков. Также посольство напомнило о временном прекращении приема документов на визы с 18 марта в связи с распоряжением МИД РФ.

В Японии зафиксированы более 1,5 тыс. заражений коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов достигло 37.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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