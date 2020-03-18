Роструд будет в автоматическом режиме вести контроль за выплатами на первенца в регионах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роструд разработал единую форму предоставления сведений в реестр получателей ежемесячных выплат при рождении первого ребенка для контроля за качеством предоставления этого пособия в регионах. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роструда, в котором были прописаны способы предоставления сведений о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка. Согласно документу, регионы ежемесячно должны предоставлять соответствующие сведения в реестр получателей данной выплаты.

"Для автоматического мониторинга и контроля за эффективностью и качеством осуществления российскими регионами и г. Байконур переданных им полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет доработана система "Реестр получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей". Проект приказа об утверждении формы и способа представления реестра получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка опубликовал Роструд", - пояснили в ведомстве.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка выдают с 1 января 2018 года семьям, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточный минимумов. Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году средний размер выплаты по стране составляет около 12 тыс. рублей. По данным Минтруда, более 513 тыс. семей в России с 2018 года получают данную выплату.