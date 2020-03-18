В столичном ГУ МВД обеспокоены токсикоманией у подростков, вдыхающих газ для зажигалок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов, выступая в Мосгордуме в среду, заявил об острой проблеме токсикомании среди молодежи.

"Остро стоит вопрос токсикомании среди молодежи, я сейчас говорю о таком понятии как сниффинг. Подростки вдыхают пары газа, используя баллончики для заправки зажигалок, достать которые не составляет труда", - сказал он.

По словам Баранова, газ не является наркотиком, но вызывает удушье и может привести к смерти. Рассмотреть вопросы борьбы с токсикоманией начальник главка предложил на комиссии о безопасности Мосгордумы.