Введенные Макроном меры по ограничению передвижения по стране поддержали 93% французов

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство французов поддерживает меры по ограничению передвижения на территории страны, введенные президентом республики Эмманюэлем Макроном в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом социологических исследований Elabe и обнародованные в среду.

"Меры, представленные главой государства, практически единодушно поддержаны во французском обществе - 93% респондентов заявили, что воспринимают эти ограничения положительно", - указали в институте. Также большинство опрошенных считают правильным закрытие границ Шенгенской зоны и меры поддержки французских предприятий в сложившихся условиях. 95% респондентов поддержали предложение Макрона перенести второй тур муниципальных выборов, который планировалось провести 22 марта.

Согласно данным социологов, 81% французов "крайне обеспокоены распространением коронавируса", что на 20% больше, чем было отмечено неделю назад. При этом, как указали в Elabe, "наибольшее беспокойство высказывают представители старшей возрастной группы". В целом, как отметили исследователи, 57% опрошенных считают, что Франция плохо подготовлена для борьбы с коронавирусом.

Исследование было проведено 17 марта. В нем приняли участие около 1000 граждан Франции старше 18 лет.

Во вторник во Франции был введен режим карантина, жителям предписано сократить до минимума перемещения по улице. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу при невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу, требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. На случай нарушения правил карантина с 18 марта вводятся штрафы до 135 евро.

Согласно последним данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране составило 7730, из них смертельными оказались 175. Число заболевших увеличилось за последние сутки на 1097, а летальных исходов - на 27.