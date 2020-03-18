Минобрнауки ждет от победителей конкурса "Лидеры России" ярких научных проектов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ Валерий Фальков считает, что победители конкурса "Лидеры России" по специализации "Наука" должны заниматься яркими научными проектами и создавать новые лаборатории.

Ранее в среду были объявлены имена 30 победителей специализации "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса.

"В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня - вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером", - сказал Фальков, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что существует кадровый дефицит в сфере образования и науки, а также что для участников конкурса открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко выразил надежду, что ему в дальнейшем удастся поработать с победителями конкурса. "Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников", - цитирует пресс-служба Фурсенко.

Полуфинал и финал специализации "Наука" состоялся 15-17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах. Среди 30 победителей 10 человек представляют Москву, по два - Санкт-Петербург, Ростовскую и Свердловскую области, а также по одному человеку - Курскую, Вологодскую, Кировскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Оренбургскую области, Приморский, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, Республики Мордовия и Кабардино-Балкария.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По специализации "Наука" на конкурс поступило 22 тыс. 272 заявки из всех регионов России. К очному были этапу приглашены 333 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и другие специалисты.