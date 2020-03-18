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МЧС призывает родителей следить за детьми во время дистанционного обучения и каникул

Весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МЧС России активизирует профилактическую работу в период дистанционного обучения детей, а также во время школьных каникул; родителей призывают особенно внимательно следить за детьми в этот период. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 18 марта на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение школьников.

"В период дистанционного обучения на дому, а также во время школьных каникул дети не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль. МЧС России просит обратить особое внимание родителей на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка", - сказали в пресс-службе.

Родителям, как отметили в МЧС, необходимо провести беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники. "Разберите с ребенком основные опасности в быту и оградите несовершеннолетних от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки", - призвали в министерстве.

В свою очередь сотрудники Госпожнадзора при взаимодействии с управляющими компаниями в частном жилом секторе и многоквартирных домах уже проводят профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, в частности, распространяют соответствующие памятки. Внимание людей обращается также на своевременную проверку исправности печного отопления, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок электроприборов, использование электрообогревателей на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся вещей. В домах с печным отоплением МЧС России призывает не применять для их розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, не оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей. Также рекомендуется проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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