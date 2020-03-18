В Хабаровском крае к обследованию больных простудными заболеваниями привлекут студентов

ХАБАРОВСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края привлекут студентов медицинских образовательных организаций к обследованию больных простудными заболеваниями. Об этом сообщила журналистам на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова.

"Люди должны приниматься на дому [в случае проявления симптомов простудных заболеваний], на это ориентированы лечебные учреждения. Даже укрепляем их дополнительными медицинскими работниками <...> Мы будем привлекать студентов, ординаторов, старшие курсы колледжа. Но с учетом того, на что они аккредитованы. После четвертого курса люди имеют право заниматься медицинской деятельностью. Неподготовленных мы, конечно, к пациентам не допустим", - сказала Филимончикова.

В настоящее время определяются больницы, в которые будут привлекаться студенты-медики и источники выплат для них.

По словам Филимончиковой, в настоящее время в Хабаровском крае медики наблюдают за состоянием более 600 человек, которые находятся на карантине в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пока в крае нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Ранее региональные власти сообщили о том, что в крае возможно появится быстровозводимый инфекционный госпиталь на 500 коек. "Этот госпиталь нам нужен потому, что у нас нет ни одного типового инфекционного стационара", - сказала Филимончикова, уточнив, что стационар в том числе будет предназначен для больных с подозрением на коронавирус.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.