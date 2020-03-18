В Латвии подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Латвии. Общее число заболевших в республике достигло 71 человек. Об этом в среду сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

"В течение последних суток анализы были сделаны 604 лицам с подозрениями на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), инфекция подтверждена у 11 человек. Всего в Латвии сделано 2144 анализа лицам с подозрениями на COVID-19, подтвержден 71 случай заболевания COVID-19", - указывает ведомство на своей странице в Twitter.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Правительство страны объявило до 14 апреля чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 17 марта до 14 апреля в Латвии приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.