{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Латвии подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в республике достигло 71 человек

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Латвии. Общее число заболевших в республике достигло 71 человек. Об этом в среду сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

"В течение последних суток анализы были сделаны 604 лицам с подозрениями на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), инфекция подтверждена у 11 человек. Всего в Латвии сделано 2144 анализа лицам с подозрениями на COVID-19, подтвержден 71 случай заболевания COVID-19", - указывает ведомство на своей странице в Twitter.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Правительство страны объявило до 14 апреля чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 17 марта до 14 апреля в Латвии приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.

Теги
ЛатвияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В посольстве заявили, что россияне не сообщали о проблемах с выездом из Киргизии
Ранее объявили о наличии трех заразившихся коронавирусом жителях республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС