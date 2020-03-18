Власти обещают завершить ремонт противопаводкого водохранилища в Уссурийске до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Работы по реконструкции Кугуковского противопаводкого водохранилища в Уссурийском городском округе, которое защищает от наводнения два села и 2,5 тыс. человек, должны завершиться до конца 2020 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Приморского края по итогам поездки губернатора Приморья Олега Кожемяко в Уссурийск.

"В план по защите округа от наводнений вошли пять объектов, на одном из них - Кугуковском водохранилище - работы уже идут. Предусмотрено два этапа реконструкции: очистка дна от ила, углубление и непосредственно ремонт дамбы. Все работы должны быть завершены до конца этого года", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийска, указанное водохранилище выполняет противопаводковую функцию для двух сел городского округа общим населением около 2,5 тыс. человек - Кугуки и Борисовка. Кроме этого, в городе запланирована реконструкция гидротехнических сооружений в микрорайоне "7 ветров", на реках Раковке и Комаровке, водохранилища на реке Казачке и строительство дамбы "Солдатское озеро".

Еще на двух дамбах на реках Крестьянке и Борисовке работы могут быть начаты в этом году. К настоящему моменту для предупреждения подтопления территории городского округа расчищено более двух километров русел рек.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации их последствий. Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка.

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых проживали около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Уссурийск.