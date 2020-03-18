Глава ГУ МВД по Москве выступил против дистанционной продажи алкоголя

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов высказался против дистанционной продажи алкоголя. Об этом он заявил в среду на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос депутата от "Единой России" Кирилла Щитова.

"Здесь именно продавцы идут на все возможные уловки, чтобы обойти законодательство. Мое личное мнение: такие вещи надо категорически запрещать - это целая цепочка событий. Во-первых, реализация некачественной продукции. Наше мнение - категорически нет", - сказал он.

Баранов предложил позже рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по безопасности Мосгордумы и выйти потом с соответствующей законодательной инициативой.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции заявил о поддержке легализации доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне ситуации с коронавирусом. Сбербанк, по словам Грефа, работает с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей важна доставка лекарств, для тех, кто в самоизоляции - алкоголя.

Против данного предложения высказался первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он считает, что ни в коем случае нельзя соглашаться с предложениями о легализации онлайн-продажи алкоголя на фоне ситуации с распространением коронавируса - иммунная система человека ослабевает после употребления алкоголя. Сенатор добавил, что при продажах через интернет под видом слабого алкоголя могут реализовываться крепкие напитки, контролировать это дело невозможно. Кроме того, по мнению Рязанского, нововведение может спровоцировать рост числа семейных скандалов и домашнего насилия.