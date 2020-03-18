Дума может рассмотреть во втором чтении законопроект о биологической безопасности в апреле

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума отложит обсуждение во втором чтении правительственного проекта закона о биологической безопасности РФ, он может быть рассмотрен в апреле, сообщил глава профильного комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Надеюсь, [рассмотрим во втором чтении] через неделю-другую. Будем стараться [вынести на] апрель", - сказал он журналистам в среду. В первом чтении законопроект был принят в январе. Накануне профильный комитет нижней палаты, обсуждая поправки ко второму чтению документа, принял решение отправить его на доработку.

Законопроектом устанавливаются "основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ и определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", говорится в сопроводительных материалах.

В частности, закрепляется право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, а также право на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно фиксируется обязанность "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов". Организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области обеспечения биологической безопасности.

Согласно законопроекту, "борьба с распространением инфекционных и паразитарных болезней включает в себя в том числе разработку и внедрение средств и методов индикации и идентификации патогенов - возбудителей новых, редких и (или) ранее не встречавшихся на территории РФ болезней, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение формирования очагов таких болезней". Планируется также "развитие лабораторий (центров) и диагностических референс-центров, осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней", уполномоченными профильными ведомствами. В тексте также прописаны "меры по снижения распространения иммунодефицитных состояний организма человека, приводящих к повышению риска и частоты возникновения инфекционных болезней".

Законопроект предполагает формирование государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности на основе статистических и иных документированных сведений, предоставляемых госорганами и (или) находящимися в их ведении организациями. Исходная редакция предусматривает вступление законопроекта в силу с 31 марта 2020 года за исключением ряда отдельных положений.