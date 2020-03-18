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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: воссоединение с Россией положительно сказалось на жизни большинства жителей Крыма

К числу положительных последствий жители республики отнесли улучшение жизни в целом, а также мирную ситуацию на территории региона, предоставление рабочих мест, увеличение пенсий
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Воссоединение с Россией положительно оценивают более 93% жителей Крыма, благоприятное влияние этого события на их жизнь отметили 72% жителей республики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Шесть лет спустя абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. <...> [Почти] три четверти (72%) участников опроса в Крыму и 67% в Севастополе утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи", - говорится в материалах ВЦИОМ, где отмечено, что почти каждый второй россиянин, поддерживающий воссоединение, воспринимает Крым как "исконно русскую землю" (49%)".

К числу положительных последствий 23% крымчан и 14% севастопольцев отнесли улучшение жизни в целом (стабильность, улучшение материального положения и порядок), 18% и 16% соответственно отметили мирную ситуацию на территории республики (безопасность, спокойствие и нормальная политическая ситуация), также жители назвали предоставление рабочих мест (Крым - 9% и Севастополь - 6%), увеличение пенсий (Крым - 8%, Севастополь - 7%), беспроблемное передвижение по стране (Крым - 8%, Севастополь - 6%), осуществление мечты жить в России (Крым - 7%, Севастополь - 14%).

При этом 8% крымчан и 12% севастопольцев отметили, что воссоединение сказалось на жизни их семей отрицательно. Жители полуострова отметили проблемы с пересечением границ, выездом за границу и плохие отношения с Украиной (Крым - 7%, Севастополь - 7%), рост цен на еду, одежду, ЖКХ и бензин (Крым - 6%, Севастополь - 12%), потеря связи с родственниками (Крым - 6%, Севастополь - 4%), снижение уровня жизни (Крым - 4%, Севастополь - 9%).

В целом 77% крымчан и 71% севастопольцев довольны положением дел в республике, 20% и 26% соответственно не довольны. "В условиях моделирования ситуации референдума 88% опрошенных крымчан и 84% жителей Севастополя заявили о том, что и при повторном голосовании вновь поддержали бы вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Только 4% крымчан и 7% севастопольцев поддержали бы сохранение статуса Крыма как автономной республики в составе Украины", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияКрымОпросы общественного мнения
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