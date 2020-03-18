Россия временно ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Россия временно ограничила въезд на территорию страны жителям Донецкой народной республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.

"Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен. В то же время, если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане РФ, они могут въехать в страну", - сообщили Донецкому агентству новостей в управлении.

В управлении уточнили, что для въезда жителям республики не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ.

16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа.

По данным пресс-службы Минздрава ДНР, ведомство в среду открыло круглосуточную горячую линию с целью противодействия распространению нового коронавируса, сообщает Донецкое агентство новостей. Отмечается также, что в настоящее время в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.