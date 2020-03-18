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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России в ОАЭ просит россиян вернуться на родину ближайшими рейсами

С 19 марта власти временно ограничивают въезд в страну для всех иностранных граждан, кроме владельцев дипломатических паспортов и лиц, у которых имеется вид на жительство

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Абу-Даби настоятельно рекомендует российским гражданам, находящимся в этой арабской стране, вернуться на родину ближайшими рейсами.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в ОАЭ с туристическими, частными, деловыми и иными целями, воспользоваться ближайшими рейсами для возвращения на родину", - подчеркивается в опубликованном в среду сообщении посольства.

Как пояснили в диппредставительстве, МИД ОАЭ официально информировал, что с 19 марта власти временно ограничивают въезд в страну для всех иностранных граждан, кроме владельцев дипломатических паспортов и лиц, у которых имеется вид на жительство (резидентская виза) в качестве мер по сдерживанию распространения нового коронавируса. "При этом пропуск через госграницу обуславливается прохождением первичного теста на коронавирус (измерение температуры и взятие мазка со слизистой оболочки носа и горла). Кроме того, не исключается помещение на карантин, установленный компетентными органами", - добавили в посольстве.

В посольстве отметили, что теперь данное решение распространяется в том числе и на граждан государств, с которыми заключены международные соглашения об отмене визовых требований, либо достигнуты договоренности о выдаче виз по прибытии. Между РФ и ОАЭ такое соглашение вступило в силу в феврале прошлого года.

"Таким образом с 19 марта 2020 года въезд россиян - владельцев служебных и общегражданских заграничных паспортов в ОАЭ временно (до получения соответствующего уведомления) приостанавливается", - говорится в сообщении.

Горячая линия

В диппредставительстве напомнили, что для получения консультаций открыты горячие линии Ростуризма (+7-499-678-12-03) и Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (+7-495-587-88-60, +7-499-244-19-77, +7-499-244-19-88, +7-499-244-28-47), а также можно обращаться через "Вотсап" (+7-985-046-52-97).

В заявлении также указаны телефоны для экстренной связи с посольством (+971-50-865-27-01, +971-2-672-35-16) и адрес электронной почты consrusembuae@mail.ru. С генеральным консульством России в Дубае можно связаться по телефону +971-50-454-77-54 и электронной почте condubai@mid.ru.

Кроме того, в диппредставительстве рекомендовали соотечественникам, постоянно проживающим в ОАЭ, дистанционно встать на учет в посольство России в Абу-Даби или генконсульство России в Дубае, воспользовавшись порталом https://consreg.kdmid.ru/.

Теги
ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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