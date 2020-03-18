Камеры видеонаблюдения в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Камеры системы "Безопасный город" в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом в среду на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

Карантин в режиме повышенной готовности. Как это устроено?

"Данная система ("Безопасный город") показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения", - сказал он.

По данным Баранова, с помощью камер "Безопасного города" в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержано восемь человек, находившихся в розыске. Эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.

Начальник главка подчеркнул, что в Москве в настоящее время установлено 178 тыс. камер, в 2020 году установят еще 9 тыс. камер видеонаблюдения.

Ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать наличие коронавирусной инфекции. Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса.