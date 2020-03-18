Аппарат омбудсмена приостановил очный прием граждан из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в связи с угрозой распространения коронавируса приостановил очный прием граждан. Об этом сообщается в среду на сайте омбудсмена.

"В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции очный прием граждан сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации приостанавливается", - говорится в сообщении.

Обращения граждан могут быть направлены по почте, а также через интернет-приемную на сайте уполномоченного.