{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

Ведомство рекомендует таким людям реже посещать магазины, МФЦ и банки
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор посоветовал россиянам старше 60 лет, находящимся в группе особого риска из-за возможного распространения коронавируса, реже посещать магазины, МФЦ, банки и торговые центры. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему
Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

"Люди старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония <...> Постарайтесь реже посещать общественные места, по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков", - говорится в сообщении.

В ведомстве советуют попросить близких или сотрудников социальной службы о помощи в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и необходимых товаров дистанционно. Роспотребнадзор напоминает, что нужно чаще мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Также не следует трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза.

"Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора
В случае принятия закона уполномоченные ведомства должны обсудить с жителями, в каких конкретно местах удобнее всего разместить контейнеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС