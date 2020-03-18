В Италии будут привлекать военных медиков на период пандемии

РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Итальянское правительство распорядилось привлекать военных медиков и специалистов военных медицинских структур к борьбе с пандемией коронавируса. Такой пункт содержится в масштабном указе, подписанном президентом Италии Серджо Маттареллой и опубликованном в среду в "Gazzetta Ufficiale".

"С целью противодействия распространению коронавируса в 2020 году будут в качестве исключения привлекаться на временной основе медики вооруженных сил сроком не более чем на год", - говорится в документе. Кроме того, объявлен призыв военных специалистов в области биологии, химии и физики из военных санитарных структур.

Указ также дает право правительству задействовать под временные госпитали объекты государственной и частной недвижимости.

Ранее объявлялось о том, что со среды начинает работать полевой госпиталь в Бергамо, где зарегистрировано особо высокое число заражений. Подобная же структура будет организована в Кремоне. Как сообщает агентство ANSA, помощь в ее создании окажут делегации специалистов из Китая и США.

Италия, где локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере страны, наиболее затронута пандемией (не считая Китая). Число летальных исходов превысило 2,5 тыс. Общее число заразившихся с начала вспышки - более 31,5 тыс., излечились почти 3 тыс. человек. Темпы заражения не снижаются, сохраняется высокий уровень смертности от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений.

С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.