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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России в Узбекистане собирает обращения соотечественников на эвакуацию

Количество обращений уже превысило 1 тыс.

ТАШКЕНТ, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Ташкенте принимает заявки от россиян, желающих вернуться на родину из-за того, что Узбекистан в целях предотвращения распространения коронавируса прекратил транспортное сообщение со всеми странами. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель посольства Дмитрий Данилов.

По его данным, 17 и 18 марта чартерными рейсами авиакомпаний Uzbekistan Airways и "Аэрофлот" из Ташкента в Москву было доставлено соответственно 248 и 282 россиянина. Однако российские граждане продолжают обращаться в диппредставительство с просьбой помочь им эвакуироваться на родину.

"Обращения продолжают поступать, их число уже превысило тысячу, и, видимо, эта цифра еще значительно вырастет, а значит понадобится несколько чартерных рейсов", - рассказал Данилов. По его словам, ситуация осложняется тем, что многие россияне находятся в Бухаре, Навои и других городах республики и у них приобретены обратные билеты не только Uzbekistan Airways и "Аэрофлота", которые уполномочены совершать чартерные рейсы, но многих других российских авиакомпаний, что усложняет процесс эвакуации.

Как сообщалось ранее, 15 марта у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай инфицирования новым коронавирусом. В этот же день правительство республики приняло решение о приостановке транспортного сообщения со всеми странами. На сегодняшний день в республике зарегистрировано уже 13 случаев заражения.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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